Regione Lombardia, Coronavirus: avvio sperimentazione per riaprire mercati comunali all’aperto dal 29 aprile (Di sabato 25 aprile 2020) Comunicato e Ordinanza Regione Lombardia Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza che detta nuove direttive per l’apertura dei mercati scoperti di generi alimentari dal 29 aprile al 3 maggio 2020. Le amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza: definire la capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area; assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; limitare il perimetro esterno dell’area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con ... Leggi su webzetanotes Coronavirus - Ordinanza n. 521 del 04/04/2020 Regione Lombardia : Misure per la prevenzione e gestione delle emergenze

Coronavirus : Gdf Milano in uffici Regione Lombardia e Ats per inchieste Rsa

Coronavirus : Gdf Milano in uffici Regione Lombardia e Ats per inchieste Rsa (Di sabato 25 aprile 2020) Comunicato e OrdinanzaIl presidente della, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza che detta nuove direttive per l’apertura deiscoperti di generi alimentari dal 29 aprile al 3 maggio 2020. Le amministrazionipossonouno o piùscoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza: definire la capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area; assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; limitare il perimetro esterno dell’area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vita reale riguarda, per esempio, il pagamento degli affitti. Regione Lombardia ha stanziato 60 milioni p… - RegLombardia : #gioegiulia Le webcam puntate sul nido in cima al Grattacielo Pirelli osservano la crescita di tre falchetti. Scop… - Corriere : I dati in Lombardia: tornano a crescere i contagi (+920), ma i decessi sono 56 più di i... - bavipi : @tagadala7 Sembra che i sondaggi sulla Lega e su Salvini siano in caduta! Se il Governatore Leghista della Regione… - giogiomassollo : @marukosocial La cosa più triste è che regioni con pochissimi casi di covid19 hanno le stesse restrizioni della Lom… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia Coronavirus, sospesa ordinanza di Regione Lombardia sul commercio al dettaglio Altalex Bilancio, tributi e aggiornamento del DUP nel Consiglio comunale di Castano Primo

L’approvazione del bilancio per il triennio 2020-2022 e la conferma dell’addizionale comunale dell’IRPEF sono fra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Castano Primo che si riunirà o ...

In calo il numero delle vittime e dei ricoveri Bergamo: 11.113 positivi, +66 e 5 decessi

Dei 920 nuovi casi positivi in Lombardia, la metà (463) sono nell’area metropolitana di Milano, mentre continua il calo in una delle province più colpite dalla pandemia, cioè quella di Brescia, che ha ...

L’approvazione del bilancio per il triennio 2020-2022 e la conferma dell’addizionale comunale dell’IRPEF sono fra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Castano Primo che si riunirà o ...Dei 920 nuovi casi positivi in Lombardia, la metà (463) sono nell’area metropolitana di Milano, mentre continua il calo in una delle province più colpite dalla pandemia, cioè quella di Brescia, che ha ...