Reato di molestie pedinare l' amante del marito

(Di sabato 25 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - Respinto il ricorso della moglie gelosa che pedina con insistenza e per un tempo significativo e invia sms ingiuriosi e minacciosi all'del coniuge. Condannata in primo grado per atti persecutori e in sede d'appello perai sensi dell'art. 660 c.p, la Cassazione con la sentenza n. 11198/2020 (sotto allegata) ha confermato la decisione del giudice dell'impugnazione, perché ha considerato l'insistenza e la durata significativa dei pedinamenti, sicuramente fastidiosi commessi ai danni dell'deldie non atti persecutoriRequisito della petulanzacon insistenza la vittimadie non atti persecutoriTorna su Il tribunale ha qualificato l'imputazione elevata nei confronti dell'imputata come re...