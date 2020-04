Quando riaprono i negozi? Il calendario delle riaperture (Di sabato 25 aprile 2020) Quando aprono i negozi? Ormai questa è la frase che sentiamo più frequentemente. Il lockdown sta per terminare, ma questo non significa, come ha ben specificato il Premier Giuseppe Conte, un “liberi tutti” a partire dal 4 maggio. Non si potranno riprendere le abitudini che avevamo prima del Coronavirus, almeno fino a Quando non verrà messo a punto un vaccino che potrà proteggerci dal Covid-19. Ma, intanto, il calo dei contagi consente un allentamento delle misure, sempre tenendo conto del fatto che, qualora la curva dovesse risalire, si tornerebbe a provvedimenti più rigorosi. Ecco quindi il calendario delle riaperture in questa fase 2, seppur tra qualche incertezza. Lunedì 27 aprile: aprono i negozi di scarpe per bambini e molte fabbriche Lunedì 27 aprile, almeno nella Regione Lazio, potranno riaprire, grazie ... Leggi su ilcorrieredellacitta Quando riaprono i parrucchieri - barbieri e negozi. Nuovo calendario

