Punta Campanella | meraviglioso avvistamento di aguglie imperiali sotto costa nel giorno

(Di sabato 25 aprile 2020)spettacolare nel mare de Le Mortelle a Massa Lubrense. Pesci pelagici, vivono al largo. Simili al Marlin de “Il vecchio e il mare” di Hemingway. Incontro ravvicinato spettacolare questa mattina nel mare di. Duein un mare cristallino vicino allain località Le Mortelle, Massa Lubrense, zona B dell’Area Marina protetta e sito del campo ormeggio sostenibile del Parco. I due esemplari, circa un metro e mezzo, hanno nuotato, in un’ acqua color smeraldo, vicino all’ imbarcazione dell’ Amp, impegnata in azioni di monitoraggio. Simili al Marlin, il pesce reso celebre da Ernest Hemingway ne “Il vecchio e il mare”, appartengono alla stessa famiglia, Istiophoridae, che comprende 11 specie di grossi pelagici. L’aguglia imperiale è un pesce endemico del ...

Positanonews

