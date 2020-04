“Pronto a pagare il vaccino di Oxford”, l’annuncio di Bill Gates sul Coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) Importante annuncio del miliardario Bill Gates che sarebbe pronto ad assumersi i costi della produzione di un vaccino contro il Coronavirus, sono stati presi contatti con compagnie farmaceutiche per lo sviluppo all’università di Oxford. La notizia è stata comunicata direttamente dallo stesso fondatore di Microsoft in un’intervista al Times di Londra. A Oxford faranno presto i test sugli umani, “se i loro risultati degli anticorpi saranno quelli promessi allora io e gli altri del consorzio faremo in modo che sia prodotto in maniera massiccia”, ha detto Gates, sottolineando che nessuno di quanti stanno realizzando il vaccino si aspetta di guadagnarci, sapendo che sarà “un bene comune”. “Ho perso padre e nonno per Coronavirus e mia mamma è in ospedale. Sto pensando di smettere”: il dramma del ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 aprile 2020) Importante annuncio del miliardarioche sarebbe pronto ad assumersi i costi della produzione di uncontro il, sono stati presi contatti con compagnie farmaceutiche per lo sviluppo all’università di Oxford. La notizia è stata comunicata direttamente dallo stesso fondatore di Microsoft in un’intervista al Times di Londra. A Oxford faranno presto i test sugli umani, “se i loro risultati degli anticorpi saranno quelli promessi allora io e gli altri del consorzio faremo in modo che sia prodotto in maniera massiccia”, ha detto, sottolineando che nessuno di quanti stanno realizzando ilsi aspetta di guadagnarci, sapendo che sarà “un bene comune”. “Ho perso padre e nonno pere mia mamma è in ospedale. Sto pensando di smettere”: il dramma del ...

