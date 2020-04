Prodotto Coop ritirato dal mercato. L’allarme: “Potenzialmente pericoloso”. Ecco marca e lotto (Di sabato 25 aprile 2020) Di recente sono state ritirate dal mercato le note salviettine umidificate e detergenti Crescendo Baby, nello specifico la confezione da 72 pezzi. Ma perchè l’azienda è stata portata a ritirare dal mercato il Prodotto? Pare, infatti, che siano stati rilevati alcuni difetti. Anomalie riscontrate che non hanno più convinto a mettere sul mercato il Prodotto. Il richiamo arriva direttamente dalla Coop. Le salviettine detergenti e umidificate Crescendo Baby si sono rivelate ‘difettose’. Nello specifico è stato riscontrato che le salviettine apportassero un’anomala colorazione e/o odore. Nello specifico, se quotidianamente utilizzate, è stato rilevato che potessero conferire, seppur temporaneamente, una particolare pigmentazione alla pelle. Il Prodotto è stato ritenuto “potenzialmente pericoloso”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 aprile 2020) Di recente sono state ritirate dalle note salviettine umidificate e detergenti Crescendo Baby, nello specifico la confezione da 72 pezzi. Ma perchè l’azienda è stata portata a ritirare dalil? Pare, infatti, che siano stati rilevati alcuni difetti. Anomalie riscontrate che non hanno più convinto a mettere sulil. Il richiamo arriva direttamente dalla. Le salviettine detergenti e umidificate Crescendo Baby si sono rivelate ‘difettose’. Nello specifico è stato riscontrato che le salviettine apportassero un’anomala colorazione e/o odore. Nello specifico, se quotidianamente utilizzate, è stato rilevato che potessero conferire, seppur temporaneamente, una particolare pigmentazione alla pelle. Ilè stato ritenuto “potenzialmente pericoloso”. ...

sullina : Scopro solo ora che il latte Coop è prodotto da Arborea. Come rendere felice un papà, il mio precisamente. - Borderline_24 : #Salviettine baby detergenti: la #Coop ritira il prodotto '#Crescendo' - MAURI195 : @FridericusII @davide_vecchi Mi spieghi perché nel negozio difronte casa non trovo i pantaloni che io voglio? E per… - tomlupi75 : @GiacomoJakp3 @Fran_cesco @MolinoRossetto L’altro giorno ho scoperto che il lievito madre essiccato Coop (che costa… - Paolo05263412 : @ViolaCarofalo @DevisStella @TeresaBellanova Sempre dalla base il problema? Tu sai che in agricoltura non sei tu a… -