Prandelli: «E’ come se contassimo i morti mentre nella stanza accanto si organizza uno spettacolo» (Di sabato 25 aprile 2020) Sul Secolo XIX un’intervista a Cesare Prandelli. Parla dell’emergenza sanitaria e di come bisognerebbe sfruttare questo momento di “rallentamento” per fare quello che in Italia si è sempre rimandato. «Dovremmo sfruttare questa fase di rallentamento per fare cose che rinviamo sempre: aggiustare le scuole, le strade. E investire su formazione, sanità, ricerca». E parla, naturalmente, anche di calcio. «Ripartire, tutti lo vogliamo, ma non capisco la fretta. Se i contratti slitteranno un po’ non è un problema. E non lo sarebbe se invece di tornare ad allenarsi a inizio maggio si aspettassero altri 15-20 giorni. Serve il giusto tempo per far decantare il dolore. Altrimenti da un lato conti 500 morti al giorno e nella stanza a fianco pensi a uno spettacolo da riproporre. E poi se ci sono ancora dubbi, se ci devono essere ... Leggi su ilnapolista Prandelli : «Come si può solo immaginare di portare la gente dall’ospedale allo stadio?» (Di sabato 25 aprile 2020) Sul Secolo XIX un’intervista a Cesare. Parla dell’emergenza sanitaria e dibisognerebbe sfruttare questo momento di “rallentamento” per fare quello che in Italia si è sempre rimandato. «Dovremmo sfruttare questa fase di rallentamento per fare cose che rinviamo sempre: aggiustare le scuole, le strade. E investire su formazione, sanità, ricerca». E parla, naturalmente, anche di calcio. «Ripartire, tutti lo vogliamo, ma non capisco la fretta. Se i contratti slitteranno un po’ non è un problema. E non lo sarebbe se invece di tornare ad allenarsi a inizio maggio si aspettassero altri 15-20 giorni. Serve il giusto tempo per far decantare il dolore. Altrimenti da un lato conti 500al giorno ea fianco pensi a uno spettacolo da riproporre. E poi se ci sono ancora dubbi, se ci devono essere ...

