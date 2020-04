KsiazeMarek : RT @Storace: #Povia canta 'Italia ciao' che è l'unica che merita di essere intonata oggi dal #balcone. L'invasore del nostro tempo è quell… - CasagrandeStef : RT @Storace: #Povia canta 'Italia ciao' che è l'unica che merita di essere intonata oggi dal #balcone. L'invasore del nostro tempo è quell… - ALisimberti : RT @Storace: #Povia canta 'Italia ciao' che è l'unica che merita di essere intonata oggi dal #balcone. L'invasore del nostro tempo è quell… - rosydesimone1 : RT @Storace: #Povia canta 'Italia ciao' che è l'unica che merita di essere intonata oggi dal #balcone. L'invasore del nostro tempo è quell… - Carmen36051956 : RT @Storace: #Povia canta 'Italia ciao' che è l'unica che merita di essere intonata oggi dal #balcone. L'invasore del nostro tempo è quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Povia canta

Povia canta “Bella Ciao”. Video “Italia ciao”, 25 aprile: “Nuovi Hitler a Bruxelles”, l’esibizione su Instagram fa discutere.Torna a far discutere Giuseppe Povia, che in occasione della ricorrenza della Liberazione ha preparato un video in cui canta una sua versione modificata di “Bella Ciao“. Il testo originale, simbolo ...