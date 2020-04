Polonia, il ministro della Sanità propone rinvio elezioni al 2022 (Di sabato 25 aprile 2020) La Polonia è chiamata al voto il 10 maggio ma il ministro Szumowski ha proposto il rinvio al 2022. Il partito di maggioranza conferma la volontà di votare quest’anno. VARSAVIA – La Polonia dovrebbe tenere le elezioni presidenziali il prossimo 10 maggio. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo, data la situazione legata al Covid-19. Le parole del ministro Szumowski Il ministro della Sanità polacco, Lukasz Szumowski, ha proposto di rinviare al 2022 le elezioni presidenziali previste per il prossimo 10 maggio: a suo parere “l’unica opzione sicura” vista la pandemia di coronavirus. Polonia, proposta del rinvio delle elezioni presidenziali al 2022 Tuttavia, il partito di maggioranza (PiS) che sostiene il presidente uscente Andrzej Duda insiste per procedere al voto il prossimo 10 maggio. Finora, infatti, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 25 aprile 2020) Laè chiamata al voto il 10 maggio ma ilSzumowski ha proposto ilal. Il partito di maggioranza conferma la volontà di votare quest’anno. VARSAVIA – Ladovrebbe tenere lepresidenziali il prossimo 10 maggio. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo, data la situazione legata al Covid-19. Le parole delSzumowski IlSanità polacco, Lukasz Szumowski, ha proposto di rinviare allepresidenziali previste per il prossimo 10 maggio: a suo parere “l’unica opzione sicura” vista la pandemia di coronavirus., proposta deldellepresidenziali alTuttavia, il partito di maggioranza (PiS) che sostiene il presidente uscente Andrzej Duda insiste per procedere al voto il prossimo 10 maggio. Finora, infatti, ...

