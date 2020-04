Più Stato per proteggere. No allo Stato dirigista e imprenditore (Di sabato 25 aprile 2020) Di fronte a una crisi come quella del Covid-19, la necessità di un intervento statale pesante e a debito è riconosciuta persino dai sostenitori del libero mercato e nemici della spesa pubblica, del deficit e del debito come il sottoscritto. Ma considerare necessario l’intervento dello Stato non significa, per noi liberali, diventare statalisti. Anzi, bisogna prepararsi a una dura lotta.Le dichiarazioni di questi giorni di numerosi esponenti di Pd e M5S e dei loro consulenti, ma anche dell’opposizione, confermano, infatti, che questa fase storica sta scatenando i peggiori istinti statalisti e dirigisti. Si ipotizzano interventi dello Stato per distinguere tra attività economiche essenziali, da finanziare, e non essenziali, da cui estrarre valore, ovvero tassare di più (così Marianna Mazzucato). In pratica: sono io, Stato, e non tu, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - esercito Usa in Gibuti dichiara lo stato d’emergenza : contagi più che raddoppiati in una settimana

Di fronte a una crisi come quella del Covid-19, la necessità di un intervento statale pesante e a debito è riconosciuta persino dai sostenitori del libero mercato e nemici della spesa pubblica, del deficit e del debito come il sottoscritto. Ma considerare necessario l'intervento dello Stato non significa, per noi liberali, diventare statalisti. Anzi, bisogna prepararsi a una dura lotta.Le dichiarazioni di questi giorni di numerosi esponenti di Pd e M5S e dei loro consulenti, ma anche dell'opposizione, confermano, infatti, che questa fase storica sta scatenando i peggiori istinti statalisti e dirigisti. Si ipotizzano interventi dello Stato per distinguere tra attività economiche essenziali, da finanziare, e non essenziali, da cui estrarre valore, ovvero tassare di più (così Marianna Mazzucato). In pratica: sono io, Stato, e non tu, ...

