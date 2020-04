Pistoia | si registrano tanti casi di tumori | muore ragazza di 18 anni

Leggi su viagginews

(Di sabato 25 aprile 2020) Ancora brutte notizie e non solo per l’emergenza Coronavirus. Asi è registrato un picco dianche una giovanedi 18Le belle notizie stentano ad arrivare dopomesi. A causa dell’emergenza Coronavirus sono venute a mancare più di 25mila persone, ma non solo. Nel pistoiese si sono… L'articolo, sididi 18è apparso prima sul sito ViaggiNews.com