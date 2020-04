Piano riapertura coronavirus 4 maggio: quali restrizioni resteranno? (Di sabato 25 aprile 2020) Piano riapertura coronavirus 4 maggio: quali restrizioni resteranno? Piano riapertura coronavirus: “dal 4 maggio partiremo con un programma nazionale di riaperture che tenga però conto delle peculiarità territoriali” con queste parole il Presidente del Consiglio Conte ha comunicato l’avvio della cosiddetta Fase 2. Calendario contagi zero coronavirus: ecco regione per regione le dateSegui Termometro Politico su Google News Piano riapertura coronavirus: Fase 2 a partire dal 4 maggio La Fase 2, il periodo di “convivenza” con il nuovo coronavirus, comincerà il prossimo 4 maggio. “Fornirò i dettagli entro la settimana” ha assicurato il Presidente del Consiglio Conte al momento di precisare l’ormai prossima deadline. D’altra parte, sempre Conte ritiene che un allentamento delle misure o una loro ... Leggi su termometropolitico Piano riapertura coronavirus 4 maggio : quali restrizioni resteranno?

Il piano di riapertura del governo contempla anche la ripresa degli sport, ma Solo quelli individuali perché quelli di squadra dovranno attendere più tempo. C'è voglia di tornare alla normalità e ...

Anche i negozi alla loro riapertura dovranno rispettare regole molto rigide. Quelli di oltre 40 metri quadri dovranno regolare l’ingresso dei clienti per fare in modo che all’interno non si ritrovino ...

Il piano di riapertura del governo contempla anche la ripresa degli sport, ma Solo quelli individuali perché quelli di squadra dovranno attendere più tempo. C'è voglia di tornare alla normalità e ...