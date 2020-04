Pensioni oggi 25 aprile 2020: la non riforma della Legge Fornero e il buco pensionistico (Di sabato 25 aprile 2020) Le ultime novità sulla riforma Pensioni di oggi 25 aprile 2020 ci arrivano da una lunga riflessione del Dott. Michele Caponi, scritta sul gruppo facebook “Comitato difesa e tutale Pensioni (ex com. esodati licenziati e cessati). Come sempre diamo spazio anche alle opinioni dei cittadini, vediamo allora questo pensiero relativo al buco Pensionistico e alla riforma Fornero. La non riforma delle Pensioni della Fornero: il buco delle Pensioni statali e il suo perchè Michele Caponi inzia: “La Fornero non ha fatto alcuna riforma delle Pensioni. Ha fatto la riforma dell’INPS accollandole l’INPDAP. In realtà anche l’Enpals che era l’Ente previdenziale dei lavoratori dello Spettacolo, ma senza problemi di tenuta. Invece la pseudo riforma fu fatta per eliminare un grosso problema nel bilancio dello Stato e cioè il buco delle ... Leggi su pensionipertutti Riforma pensioni - novità oggi 17 aprile : la proposta degli ‘invisibili’ al Governo

Riforma Pensioni ultime news oggi 9/4 - Schirò : ‘Assegni troppo bassi’

Riforma pensioni - ultime oggi 3 aprile : l’appello disperato al Governo (Di sabato 25 aprile 2020) Le ultime novità sulladi25ci arrivano da una lunga riflessione del Dott. Michele Caponi, scritta sul gruppo facebook “Comitato difesa e tutale(ex com. esodati licenziati e cessati). Come sempre diamo spazio anche alle opinioni dei cittadini, vediamo allora questo pensiero relativo alstico e alla. La nondelle: ildellestatali e il suo perchè Michele Caponi inzia: “Lanon ha fatto alcunadelle. Ha fatto ladell’INPS accollandole l’INPDAP. In realtà anche l’Enpals che era l’Ente previdenziale dei lavoratori dello Spettacolo, ma senza problemi di tenuta. Invece la pseudofu fatta per eliminare un grosso problema nel bilancio dello Stato e cioè ildelle ...

ClaudioMori7 : RT @enrico_farda: Comincio con leggerezza: Mussolini diede all'Italia le pensioni (i fascistelli di oggi lo ripetono come un mantra) come S… - enrico_farda : Comincio con leggerezza: Mussolini diede all'Italia le pensioni (i fascistelli di oggi lo ripetono come un mantra)… - seneca4949 : RT @AdryWebber: @seneca4949 Infatti oggi ho fatto un tw al riguardo, tra 3mesi rischio zero soldi per le pensioni ?? - gobbetti741 : RT @AdryWebber: @seneca4949 Infatti oggi ho fatto un tw al riguardo, tra 3mesi rischio zero soldi per le pensioni ?? - AdryWebber : @seneca4949 Infatti oggi ho fatto un tw al riguardo, tra 3mesi rischio zero soldi per le pensioni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni oggi Pensioni oggi 25 aprile 2020: la non riforma della Legge Fornero e il buco pensionistico Pensioni Per Tutti Pensioni: aggiornati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni 2020

E per chi può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, potrà avere oggi una pensione liquidata con un sistema di calcolo che tiene conto della media delle retribuzioni rivalutate ...

La gioventù che scelse la Resistenza Un film mescola racconti e memorie

Scorci di paesaggi che hanno cambiato fisionomia e canzoni che, invece, continuano ad essere intonate ancora oggi. Affiora un’onda di emozioni nel docufilm ... È un lavoro immenso quello sostenuto ...

E per chi può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, potrà avere oggi una pensione liquidata con un sistema di calcolo che tiene conto della media delle retribuzioni rivalutate ...Scorci di paesaggi che hanno cambiato fisionomia e canzoni che, invece, continuano ad essere intonate ancora oggi. Affiora un’onda di emozioni nel docufilm ... È un lavoro immenso quello sostenuto ...