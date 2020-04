Pechino Express, giornalista: “Costantino Della Gherardesca ha sfondato…” (Di sabato 25 aprile 2020) Costantino Della Gherardesca, giornalista confessa: “Pechino Express ha sfondato il muro dei tre milioni di telespettatori” Il giornalista Giancarlo De Andreis, nella sua rubrica in cui parla di televisione sul settimanale Di Più Tv, ha voluto porre l’attenzione sulla finale di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. Una puntata questa che ha ottenuto ascolti mai raggiunti prima: “Il programma di Costantino Della Gherardesca ha sfondato il muro dei tre milioni di telespettatori con uno share dell’11%…” Il giornalista di Di Più Tv ha poi fatto presente che Pechino Express di Costantino Della Gherardesca ha ottenuto un successo incredibile anche sui social network: “Il programma ha fatto il pieno di commenti sui social, dove domina in qualità di animatore provocatorio e arguto il ... Leggi su lanostratv Adriana Volpe - a Pechino Express chiese soldi agli autori : ecco perchè

Pechino Express - Gennaro Lillo risponde alle accuse di Asia Argento

Pechino Express - la decisione è arrivata poco fa : doccia gelata per Costantino Della Gherardesca (Di sabato 25 aprile 2020) Costantinoconfessa: “ha sfondato il muro dei tre milioni di telespettatori” IlGiancarlo De Andreis, nella sua rubrica in cui parla di televisione sul settimanale Di Più Tv, ha voluto porre l’attenzione sulla finale di– Le stagioni dell’Oriente. Una puntata questa che ha ottenuto ascolti mai raggiunti prima: “Il programma di Costantinoha sfondato il muro dei tre milioni di telespettatori con uno share dell’11%…” Ildi Di Più Tv ha poi fatto presente chedi Costantinoha ottenuto un successo incredibile anche sui social network: “Il programma ha fatto il pieno di commenti sui social, dove domina in qualità di animatore provocatorio e arguto il ...

HisukeV_chan : Non chiedermi perché ma mi torna in mente pechino express per la canzoncina ???? - Shary1993line : RT @sunriseforjk: per le army fan di shadowhunters e pechino express, ma vi immaginate quanto sarebbe iconico il trio Magnus Bane, Enzo Mic… - yoomgieboo : oddio san martino campanaro in cinese taegi nuovi concorrenti di pechino express - Serenacanzano16 : RT @sunriseforjk: per le army fan di shadowhunters e pechino express, ma vi immaginate quanto sarebbe iconico il trio Magnus Bane, Enzo Mic… - holisticwho : mi stavo chiedendo perché sapessi fra martino in coreano poi mi sono ricordata di pechino express e adesso piantino… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Express “Pechino Express prevede viaggi e contatti”, slitta al 2021/22 lo show di Della Gherardesca Tv Fanpage Pechino Express, giornalista: “Costantino Della Gherardesca ha sfondato…”

Il giornalista Giancarlo De Andreis, nella sua rubrica in cui parla di televisione sul settimanale Di Più Tv, ha voluto porre l’attenzione sulla finale di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente.

Adriana Volpe, a Pechino Express chiese soldi agli autori: ecco perchè

Nel corso di una diretta Instagram Marcello Cirillo ha svelato che Adriana Volpe, durante Pechino Express, chiese soldi agli autori ma per un'ottima ragione. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 24/04/2020 ...

Il giornalista Giancarlo De Andreis, nella sua rubrica in cui parla di televisione sul settimanale Di Più Tv, ha voluto porre l’attenzione sulla finale di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente.Nel corso di una diretta Instagram Marcello Cirillo ha svelato che Adriana Volpe, durante Pechino Express, chiese soldi agli autori ma per un'ottima ragione. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 24/04/2020 ...