Pattinaggio artistico | la NextGen maschile | i migliori 5 Under21 del mondo Kagiyama il

(Di sabato 25 aprile 2020) La stagione 2019-2020 disi è conclusa senza l’appuntamento più atteso, ovvero la rassegna iridata di Montrèal (Canada), ufficialmente cancellata dal consiglio dell’International Skating Union. Nonostante tutto nel corso dell’annata sportiva appena passata agli archivi abbiamo avuto modo di assistere a tutte le gare Junior pianificate, dove si sono sfidate nuove, promettenti, stelle destinate a conquistare la vetta delle classifiche della massima categoria in futuro. Abbiamo quindi selezionato cinque under 21, tra cui spicca anche un giovanissimo pattinatore nostrano particolarmente importante. YUMA(GIAPPONE) Per molti rappresenta rappresenta il futuro post Yuzuru Hanyu, soprattutto dopo l’incoraggiante terzo posto ottenuto all’ultima edizione dei Four Continents. Il nipponico è uno dei pochi ...