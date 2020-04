Patrick Zaky è ancora in carcere | non dimentichiamolo

(Di sabato 25 aprile 2020) Patrick Zaky è ancora in carcere. L’udienza che avrebbe dovuto stabilire la libertà o meno dello studente egiziano dell’università di Bologna è stata rinviata per la sesta volta. E ancora Zaky è detenuto al Cairo con l’accusa di propaganda sovversiva. Il rinvio è di una settimana ma la data non è fissata e, visti i precedenti, il timore è che la sua detenzione si possa prolungare.

UniboMagazine : Con @amnestyitalia e Comune di Bologna abbiamo scritto una lettera all'ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Ca… - repubblica : Patrick Zaky, l'udienza rinviata per la sesta volta - Francesco_Morra : RT @atlanteguerre: Noi ricordiamo. Voi? #FreePatrickZaki - Carmela_oltre : RT @atlanteguerre: Noi ricordiamo. Voi? #FreePatrickZaki - laboescapes : RT @atlanteguerre: Noi ricordiamo. Voi? #FreePatrickZaki -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaky

Vanity Fair.it

Non è chiusa la vicenda di Patrick Zaky, ma da molte parti sembra dimenticata. Per la sesta volta l'udienza per la libertà del ricercatore arrestato in Egitto è stata rinviata Patrick Zaky è ancora in ...BOLOGNA - Fare pressioni sul governo egiziano affinché "Patrick Zaky sia rilasciato per motivi di salute": è l'appello di Amnesty International, Università e Comune di Bologna contenuto in una ...