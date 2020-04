Paolo Bonolis si schiera contro Vittorio Feltri: “Ha detto una str…a!” (Di sabato 25 aprile 2020) Anche Mara Venier e Paolo Bonolis prendono posizione contro le parole di Vittorio Feltri sui meridionali: ecco le parole dei due conduttori. Pochi giorni fa il web è letteralmente insorto contro il direttore di Libero Vittorio Feltri. Il giornalista si è reso protagonista di uno spiacevole episodio durante una puntata della trasmissione “Fuori dal coro”, condotta … L'articolo Paolo Bonolis si schiera contro Vittorio Feltri: “Ha detto una str…a!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Paolo Bonolis torna in Rai? Sanremo 2021 la chiave

Paolo Bonolis rivoluziona Avanti un altro : il game sbarca in prima serata - lascia il pomeriggio?

Mara Venier confessa a Paolo Bonolis : “Mi sono molto spaventata” (Di sabato 25 aprile 2020) Anche Mara Venier eprendono posizionele parole disui meridionali: ecco le parole dei due conduttori. Pochi giorni fa il web è letteralmente insortoil direttore di Libero. Il giornalista si è reso protagonista di uno spiacevole episodio durante una puntata della trasmissione “Fuori dal coro”, condotta … L'articolosi: “Hauna str…a!” proviene da www.meteoweek.com.

Pedro69280970 : RT @Libero_official: Paolo Bonolis, il conduttore parla del suo ritorno in Rai: 'Adesso non posso', poi Sanremo - RMAraumunz : RT @Libero_official: Paolo Bonolis, il conduttore parla del suo ritorno in Rai: 'Adesso non posso', poi Sanremo - Libero_official : Paolo Bonolis, il conduttore parla del suo ritorno in Rai: 'Adesso non posso', poi Sanremo - zazoomnews : Paolo Bonolis rivoluziona Avanti un altro: il game sbarca in prima serata lascia il pomeriggio? - #Paolo #Bonolis… - allesword : RT @GalantoMassimo: Paolo Bonolis: '#Feltri ha detto una stronzata. Biblica'. -