Ospedale Fiera Milano, dopo un mese solo 10 pazienti e 250 sanitari. Tutto quel che non torna nella «grande opera lombarda» contro il Coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaVisto dalla metro di Portello, il nuovo Ospedale di Fiera Milano sembra una cattedrale nel deserto. Voluto insistentemente dalla giunta regionale di Attilio Fontana e presentato come soluzione lampo al sovraccarico degli ospedali in piena emergenza Coronavirus, ospita a oggi, 25 aprile, solo 10 pazienti. E nei giorni in cui la curva dei contagi, dei ricoveri e delle terapie intensive inizia finalmente la sua discesa, le domande sull’effettiva utilità della struttura si moltiplicano. Come noto, i contributi privati raccolti (e dichiarati) per la realizzazione della struttura sono oltre 21 milioni. A fine marzo erano pronti i primi 53 posti letto collocati negli 8 moduli costruiti nella prima fase. Il 12 aprile, come da programma, sono finiti i lavori della seconda fase – quella progettata per ospitare fino a 104 ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – Stop al modulo per gli spostamenti nella Fase 2 : le ipotesi. Mattarella sul 25 aprile : «Rinasceremo uniti anche oggi». Ospedale Fiera Milano - tutto quello che non torna

L’appello per l’ospedale da campo in Fiera Servono sanitari ma anche respiratori

Regione Lombardia stoppa il servizio delle Iene sull’Ospedale di Legnano. Era meglio della Fiera? (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaVisto dalla metro di Portello, il nuovodisembra una cattedrale nel deserto. Voluto insistentemente dalla giunta regionale di Attilio Fontana e presentato come soluzione lampo al sovraccarico degli ospedali in piena emergenza Coronavirus, ospita a oggi, 25 aprile,10. E nei giorni in cui la curva dei contagi, dei ricoveri e delle terapie intensive inizia finalmente la sua discesa, le domande sull’effettiva utilità della struttura si moltiplicano. Come noto, i contributi privati raccolti (e dichiarati) per la realizzazione della struttura sono oltre 21 milioni. A fine marzo erano pronti i primi 53 posti letto collocati negli 8 moduli costruiti nella prima fase. Il 12 aprile, come da programma, sono finiti i lavori della seconda fase –la progettata per ospitare fino a 104 ...

fattoquotidiano : Il consigliere: “Richieste dai politici regionali” per riempire l’ospedale-flop - Open_gol : L’Ospedale in Fiera è stato o no un progetto inutile? I sanitari a lavoro sono troppi o troppo pochi rispetto ai pa… - NicolaPorro : #RSA, Ospedale in Fiera, #riapertura. Il modello #Lombardia si trova da settimane sotto attacco. Lo scontro a… - zazoomnews : Ospedale Fiera Milano dopo un mese solo 10 pazienti e 250 sanitari. Tutto quel che non torna nella «grande opera lo… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: L’appello per l’ospedale da campo in Fiera Servono sanitari ma anche respiratori -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Fiera Ospedale Fiera Milano, dopo un mese solo 10 pazienti e 250 sanitari. Tutto quel che non torna nella «grande opera lombarda» contro il Coronavirus Open Coronavirus Milano, settemila test sierologici in due giorni. Ma non tutti si presentano

Alle 9.30 il centro prelievi dell’Ospedale Fatebenefratelli si trasforma in uno dei tre centri milanesi che ... Ad accoglierli nei due box, dei quattro complessivi, dedicati da giovedì ai test ...

LA REGIONE LOMBARDIA CONTRATTACCA E SMASCHERA LE BUGIE DI GOVERNO E DELLA SINISTRA

Libero). Intanto Il Giornale mette in fila una dopo l’altra le dieci menzogne su mascherine, tamponi, zone rosse e case di cura. L’ospedale in Fiera. La Lega va al contrattacco e passa in rassegna ...

Alle 9.30 il centro prelievi dell’Ospedale Fatebenefratelli si trasforma in uno dei tre centri milanesi che ... Ad accoglierli nei due box, dei quattro complessivi, dedicati da giovedì ai test ...Libero). Intanto Il Giornale mette in fila una dopo l’altra le dieci menzogne su mascherine, tamponi, zone rosse e case di cura. L’ospedale in Fiera. La Lega va al contrattacco e passa in rassegna ...