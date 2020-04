Olimpiadi Rio 2016: il medagliere e tutti i podi azzurri. Italia nella top10 per la sesta edizione di fila (Di sabato 25 aprile 2020) I Giochi della trentunesima Olimpiade si tengono a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 2016, ed iniziano il 5 agosto per terminare il 21 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 314 atleti, di cui 170 uomini e 144 donne, in 28 discipline e coglie 28 podi, con 8 ori, 12 argenti ed 8 bronzi, piazzandosi al nono posto nel medagliere generale. I portabandiera sono nella cerimonia di apertura Federica Pellegrini ed in quella di chiusura Daniele Lupo. Il tiro a volo porta in dote cinque medaglie: ori di Diana Bacosi nello skeet femminile e di Gabriele Rossetti nello skeet maschile, argenti di Giovanni Pellielo nel trap maschile, di Marco Innocenti nel double trap maschile e di Chiara Cainero nello skeet femminile, mentre dal tiro a segno arrivano i due ori di Niccolò Campriani nella carabina 10 metri e nella carabina 50 metri 3 posizioni. Dalla scherma invece ... Leggi su oasport Pallanuoto - Tania Di Mario : “L’Italia andrà alle Olimpiadi e si giocherà una medaglia. Ho paura per il nostro sport”

Olimpiadi. Jim Thorpe : i trionfi olimpici e la vita tortuosa del mito pellerossa “Sentiero lucente”

Ciclismo - Vincenzo Nibali e la maledizione della maglia azzurra. Le cadute di Firenze 2013 e Rio 2016 - ora il rinvio delle Olimpiadi e un Mondiale a rischio (Di sabato 25 aprile 2020) I Giochi della trentunesima Olimpiade si tengono a Rio de Janeiro, in Brasile, nel, ed iniziano il 5 agosto per terminare il 21 dello stesso mese. L’partecipa con una delegazione di 314 atleti, di cui 170 uomini e 144 donne, in 28 discipline e coglie 28, con 8 ori, 12 argenti ed 8 bronzi, piazzandosi al nono posto nelgenerale. I portabandiera sonocerimonia di apertura Federica Pellegrini ed in quella di chiusura Daniele Lupo. Il tiro a volo porta in dote cinque medaglie: ori di Diana Bacosi nello skeet femminile e di Gabriele Rossetti nello skeet maschile, argenti di Giovanni Pellielo nel trap maschile, di Marco Innocenti nel double trap maschile e di Chiara Cainero nello skeet femminile, mentre dal tiro a segno arrivano i due ori di Niccolò Camprianicarabina 10 metri ecarabina 50 metri 3 posizioni. Dalla scherma invece ...

sportface2016 : #Nuoto, la campionessa paralimpica Giulia #Ghiretti mette all'asta per beneficenza nell'emergenza #coronavirus il c… - DanyForsy96 : RT @sportface2016: L'angolo del ricordo | Rossella #Fiamingo regala all'#Italia la prima medaglia delle #Olimpiadi di #Rio2016 https://t.co… - sportface2016 : L'angolo del ricordo | Rossella #Fiamingo regala all'#Italia la prima medaglia delle #Olimpiadi di #Rio2016 - rio_vela : @tashunkawitko6 @lelloak La Grecia, l'ente morale, le olimpiadi... e poi la parola Roma è come la kryptonite. - drogonsdaughter : RT @Eurosport_IT: Prendetevi 5 minuti per ammirare la leggiadria e la potenza di @Simone_Biles alle Olimpiadi di Rio 2016, non ve ne penti… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Rio Anche le telenovelas si sono fermate Internazionale Elia Viviani/ “Il Giro d’Italia ad ottobre? Ottima opzione, rilancerà il paese”

In conclusione poi dell’intervista con l’Ansa un pensiero sulle Olimpiadi, rinviate al 2021, e dove Viviani vorrà difendere l’oro nell’Omnium vinto a Rio de Janeiro 4 anni fa: “Mi pesa fino a un certo ...

CORONAVIRUS - Paralimpica Ghiretti, all'asta i cimeli di Rio

Anche lei come tanti atleti quest'anno non potrà confrontarsi con le Olimpiadi, e così ha rivolto un pensiero a cinque cerchi a chi ... la cuffia e gli occhialini utilizzati durante la Paralimpiadi di ...

In conclusione poi dell’intervista con l’Ansa un pensiero sulle Olimpiadi, rinviate al 2021, e dove Viviani vorrà difendere l’oro nell’Omnium vinto a Rio de Janeiro 4 anni fa: “Mi pesa fino a un certo ...Anche lei come tanti atleti quest'anno non potrà confrontarsi con le Olimpiadi, e così ha rivolto un pensiero a cinque cerchi a chi ... la cuffia e gli occhialini utilizzati durante la Paralimpiadi di ...