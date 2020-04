Nuoto, Italia: c’erano una volta i misti. Franceschi, Battistelli, Sacchi, Rosolino, Boggiatto e Marin, una dinastia senza eredi? (Di sabato 25 aprile 2020) Farfalla, dorso, rana e stile libero. C’è una gara che riesce a racchiudere tutti gli stili della vasca. Una dolce agonia per chi li ama, una sofferenza immane per chi li odia. Prendere o lasciare, i misti sono questo e nel vorticoso darsi in acqua vanno accettati. L’Italia, afflitta dalla pandemia di queste settimane/giorni, fatica a intravedere la luce, offuscata dall’incertezza e dalla paura. Lo sport, in questo senso, è alla finestra, in attesa di un segnale e di una pur graduale apertura. Il Nuoto azzurro è in salute, come non era mai stato. I riscontri eccezionali negli Europei a Glasgow (Gran Bretagna) e dei Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) hanno dato lustro all’intero movimento, dimostrando qualità e quantità. Tuttavia, nella forte formazione di Cesare Butini manca qualcosa e lo si avverte proprio nei misti, se si ... Leggi su oasport Pallanuoto - Tania Di Mario : “L’Italia andrà alle Olimpiadi e si giocherà una medaglia. Ho paura per il nostro sport”

Olimpiadi Sydney 2000 : il medagliere e tutti i podi azzurri. L’esplosione del nuoto e un lusinghiero 7° posto per l’Italia

Nuoto - i migliori prospetti italiani Under20 da seguire : Pilato - Burdisso - De Tullio e Ceccon nel club dei ‘Saranno famosi’ (Di sabato 25 aprile 2020) Farfalla, dorso, rana e stile libero. C’è una gara che riesce a racchiudere tutti gli stili della vasca. Una dolce agonia per chi li ama, una sofferenza immane per chi li odia. Prendere o lasciare, isono questo e nel vorticoso darsi in acqua vanno accettati. L’, afflitta dalla pandemia di queste settimane/giorni, fatica a intravedere la luce, offuscata dall’incertezza e dalla paura. Lo sport, in questo senso, è alla finestra, in attesa di un segnale e di una pur graduale apertura. Ilazzurro è in salute, come non era mai stato. I riscontri eccezionali negli Europei a Glasgow (Gran Bretagna) e dei Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) hanno dato lustro all’intero movimento, dimostrando qualità e quantità. Tuttavia, nella forte formazione di Cesare Butini manca qualcosa e lo si avverte proprio nei, se si ...

aacsecnarF : L'altro nonno, invece, mi raccontò del mio bisnonno che fu reso prigioniero e mandato in carcere in Albania. Pensav… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Decreto Cura Italia: approvato l’ODG di Barelli - sportface2016 : #Tokyo2020, Federica #Pellegrini: 'L'#Italia è un'unica squadra alle Olimpiadi e deve identificarsi in un solo capi… - luigi_cucca : Dio che bello, ma ci pensate che meraviglia sarebbe l'Italia se lasciassimo un po' di spazio alla natura? Io che ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Italia Decreto Cura Italia: approvato l'ODG di Barelli Nuoto•com Nuoto, Italia: c’erano una volta i misti. Franceschi, Battistelli, Sacchi, Rosolino, Boggiatto e Marin, una dinastia senza eredi?

L’Italia, afflitta dalla pandemia di queste settimane/giorni, fatica a intravedere la luce, offuscata dall’incertezza e dalla paura. Lo sport, in questo senso, è alla finestra, in attesa di un segnale ...

Coronavirus, Castelli (nuoto): non lasciateci soli con i nostri contratti finti

Coronavirus, balconi e giardini in fiore come fare spinnig o pesi Il decreto legge “Cura Italia” ha previsto un bonus di 600 euro per chi collabora con associazioni dilettantistiche ed enti di ...

L’Italia, afflitta dalla pandemia di queste settimane/giorni, fatica a intravedere la luce, offuscata dall’incertezza e dalla paura. Lo sport, in questo senso, è alla finestra, in attesa di un segnale ...Coronavirus, balconi e giardini in fiore come fare spinnig o pesi Il decreto legge “Cura Italia” ha previsto un bonus di 600 euro per chi collabora con associazioni dilettantistiche ed enti di ...