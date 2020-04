Non c’è limite alla vergogna. Salvini e la Meloni alleati dei peggiori falchi Ue. Parla l’eurodeputata M5S Pignedoli: “Il Recovery Fund è una vittoria. Il Centrodestra fa opposizione all’Italia” (Di sabato 25 aprile 2020) “L’appuntamento con la storia non si decide in un solo giorno, ci sono ancora tanti dubbi che devono essere sciolti, ma dobbiamo ammettere che la reazione europea a questa crisi è stata finora diversa a quella vista in passato”. Basta questo per capire, secondo l’eurodeputata pentastellata Sabrina Pignedoli, le ragioni di un successo italiano in Europa, fino a pochi giorni insperato. Ed è per questa ragione che quella del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in testa, “non è opposizione al governo, ma all’interesse degli italiani”. Il Recovery Fund, dunque, può essere considerato un successo? I negoziati sono iniziati con due diverse fazioni in campo, da una parte Olanda e Austria, spalleggiate dalla Germania, che volevano una reazione alla crisi esclusivamente nazionale. Il loro atteggiamento era ‘chi ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - bagarre in Aula sulle presenze. Lega : “Maggioranza non rispetta regole distanze”. Pd : “Non c’è accordo”. Interviene Fico

