Nicole Rossi su Pechino Express rivela: “I Gladiatori sono scappati” (Di sabato 25 aprile 2020) Pechino Express, Nicole Rossi de Le Collegiali rivela: “I Gladiatori sono scappati” Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni dopo la vittoria a Pechino Express- Le stagione dell’Oriente in molte interviste e dirette su instagram hanno raccontato vari retroscena sul reality condotto da Costantino Della Gherardesca. Oggi in una diretta con Tv Sorrisi e Canzoni Nicole Rossi ha spiegato un aneddoto sulla famosa ‘bandiera nera’. Le due ragazze infatti durante una tappa non sono riuscite a cederla ad nessun’ altra coppia e quindi una volta arrivate al traguardo hanno perso una posizione. Ebbene Nicole su quel’episodio ha rivelato un episodio compiuto da Max Giusti e Marco Mazzocchi: “Era difficile cedere la bandiera perché eravamo dentro un centro commerciale. Abbiamo visto I Gladiatori ma sono scappati. Erano entrati nel centro ... Leggi su lanostratv Nicole Rossi critica Jennifer Poni dopo Pechino Express : “Disordinata”

Nicole Rossi e il fidanzato offesi : “Chi vi incontra si becca la malaria”

Nicole Rossi - retroscena su Pechino Express : “Sono partita con l’ansia” (Di sabato 25 aprile 2020)de Le Collegiali: “Iscappati” Le Collegialie Jennifer Poni dopo la vittoria a- Le stagione dell’Oriente in molte interviste e dirette su instagram hanno raccontato vari retroscena sul reality condotto da Costantino Della Gherardesca. Oggi in una diretta con Tv Sorrisi e Canzoniha spiegato un aneddoto sulla famosa ‘bandiera nera’. Le due ragazze infatti durante una tappa nonriuscite a cederla ad nessun’ altra coppia e quindi una volta arrivate al traguardo hanno perso una posizione. Ebbenesu quel’episodio hato un episodio compiuto da Max Giusti e Marco Mazzocchi: “Era difficile cedere la bandiera perché eravamo dentro un centro commerciale. Abbiamo visto Imascappati. Erano entrati nel centro ...

nicole_facelli : RT @LiveGPit: #MotoGP Question Time Yamaha, Rossi: 'La prima opzione è continuare a correre' Di @nicole_facelli - LiveGPit : #MotoGP Question Time Yamaha, Rossi: 'La prima opzione è continuare a correre' Di @nicole_facelli - D97790333 : RT @universoalice: la copertina di vogue italia per il mese di aprile è interamente bianca. queste le parole di un importante giornalista:… - nicole_cuda : RT @ProvenceNola: Dormi sepolto in un campo di grano Non è la rosa non è il tulipano Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma sono mille p… - Veronicaasworld : RT @universoalice: la copertina di vogue italia per il mese di aprile è interamente bianca. queste le parole di un importante giornalista:… -