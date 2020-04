Nasce la leggenda Johan Cruijff – 25 aprile 1947 – VIDEO (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25 aprile 1947 Nasce Johan Cruijff, leggenda e icona assoluta del calcio olandese e mondiale, vincitore di 3 Palloni d’oro Il Calcio Totale olandese, che si pone sulla scena internazionale all’inizio degli Anni ’70, vede tra i suoi più grandi interpreti Johan Cruijff, nato ad Amsterdam il 25 aprile 1947. Il Profeta del gol, questo uno dei suoi soprannomi più famosi, è considerato tuttora uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Essere l’elemento più rappresentativo del calcio olandese di quegli anni, capace di dominare in patria, in Europa e nel mondo, ha sicuramente aiutato ad aumentare la sua fama. Johan Cruijff è stato un giocatore completo sotto ogni punto di vista. Perfettamente ambidestro, vantava un tiro potente ed un controllo palla estremamente elegante. Benché non ricoprisse ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25e icona assoluta del calcio olandese e mondiale, vincitore di 3 Palloni d’oro Il Calcio Totale olandese, che si pone sulla scena internazionale all’inizio degli Anni ’70, vede tra i suoi più grandi interpreti, nato ad Amsterdam il 25. Il Profeta del gol, questo uno dei suoi soprannomi più famosi, è considerato tuttora uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Essere l’elemento più rappresentativo del calcio olandese di quegli anni, capace di dominare in patria, in Europa e nel mondo, ha sicuramente aiutato ad aumentare la sua fama.è stato un giocatore completo sotto ogni punto di vista. Perfettamente ambidestro, vantava un tiro potente ed un controllo palla estremamente elegante. Benché non ricoprisse ...

Wanderfuss : @_melancholiia C'era pure Billy Corgan degli Smashing Pumpkins (leggenda urbana da cui nasce il mio post). - Lele070814 : RT @giubileorosson1: Come nasce una leggenda... Il mio capitano. Tu dimmi dove devo andare e io ti seguirò - Sergio37075361 : RT @giubileorosson1: Come nasce una leggenda... Il mio capitano. Tu dimmi dove devo andare e io ti seguirò - giubileorosson1 : Come nasce una leggenda... Il mio capitano. Tu dimmi dove devo andare e io ti seguirò - cigolionocingue : @rossanafrancio1 @mostro15119736 @ToneeyMonroe @PaolaPagliaro @zia_mare @simug82 @beccamorti @polenta_bianca… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce leggenda Prima del 5g: le leggende sulle onde radio Wired.it Lucca nella storia, nasce sui social una web serie

Nasce così un nuovo eroe, un uomo destinato a vivere in solitaria che attraverso la storia dei personaggi lucchesi realmente esistiti, le paure e le leggende legate all’architettura della Lucca ...

Giornata Mondiale del Libro: 5 libri su Genova da leggere

2- "Leggende e racconti popolari della Liguria" di Guido Ferraro Il libro ... del minestrone, e così via. Il progetto nasce per raccontare il capoluogo ligure con centinaia di scatti, tutti realizzati ...

Nasce così un nuovo eroe, un uomo destinato a vivere in solitaria che attraverso la storia dei personaggi lucchesi realmente esistiti, le paure e le leggende legate all’architettura della Lucca ...2- "Leggende e racconti popolari della Liguria" di Guido Ferraro Il libro ... del minestrone, e così via. Il progetto nasce per raccontare il capoluogo ligure con centinaia di scatti, tutti realizzati ...