Napoli in lutto: scompare a 97 anni Aldo Masullo, filosofo e politico (Di sabato 25 aprile 2020) Classe 1923, filosofo, politico e giurista, è morto all’età di 97 anni Aldo Masullo: era professore emerito di Filosofia morale nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si è spento a 97 anni Aldo Masullo, filosofo, politico, giurista. Classe 1923, aveva festeggiato il compleanno nel giorno di Pasqua, il 12 aprile scorso. Nato ad Avellino, era stato insignito della cittadinanza onoraria di Napoli, nel 2018, in una cerimonia, voluta dalla Giunta de Magistris, al Maschio Angioino. Attualmente era professore emerito di Filosofia morale nell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in precedenza era stato professore di Filosofia teoretica. Aveva trascorso lunghi periodi di studio in Germania. Dal 1972 al 1976, è stato deputato, candidato come indipendente nelle liste del Pci, mentre dal ’76 al ’79 è ... Leggi su 2anews Lutto Guardiola - il messaggio della Ssc Napoli : "Presidente e club uniti nel dolore"

