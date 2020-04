Morto Bruce Allpress, l’Aldor del film “Il Signore degli anelli”: l’attore neozelandese aveva 89 anni (Di sabato 25 aprile 2020) I fan se lo ricorderanno con la barba bianca e l’arco teso, nei panni di Aldor, il mitico personaggio del kolossal fantasy “Il Signore degli anelli – Le due torri“. L’attore neozelandese Bruce Allpress è Morto nella sua casa di Auckland all’età di 89 anni. “È spirato nel suo letto circondato dall’affetto e dall’amore della sua famiglia”, hanno detto i suoi cinque figli in una dichiarazione riportata dal quotidiano “New Zealand Herald“. Protagonista assoluto dello spettacolo neozelandese per oltre mezzo secolo, Bruce Allpress era una presenza fissa nel piccolo schermo. Si è ritagliato alcune apparizioni anche al cinema: nel 1993 era stato diretto da Jane Campion nel film “Lezioni di piano“, dove ha interpretato la parte dell’accordatore ceco, e nel 1982 era apparso in ... Leggi su ilfattoquotidiano Morto John Prine - Bruce Springsteen : “Era il ragazzo più adorabile del mondo”. E Stephen King : “Il coronavirus si è preso uno dei più grandi” (Di sabato 25 aprile 2020) I fan se lo ricorderanno con la barba bianca e l’arco teso, nei panni di Aldor, il mitico personaggio del kolossal fantasy “Ilanelli – Le due torri“. L’attorenella sua casa di Auckland all’età di 89 anni. “È spirato nel suo letto circondato dall’affetto e dall’amore della sua famiglia”, hanno detto i suoi cinque figli in una dichiarazione riportata dal quotidiano “New Zealand Herald“. Protagonista assoluto dello spettacoloper oltre mezzo secolo,era una presenza fissa nel piccolo schermo. Si è ritagliato alcune apparizioni anche al cinema: nel 1993 era stato diretto da Jane Campion nel“Lezioni di piano“, dove ha interpretato la parte dell’accordatore ceco, e nel 1982 era apparso in ...

L'attore neozelandese Bruce Allpress è morto nella sua casa di Auckland all'età di 89 anni. "È spirato nel suo letto circondato dall'affetto e dall'amore della sua famiglia", hanno detto i suoi cinque ...

