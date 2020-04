Milik Napoli, punto di svolta: rinnovo o addio a fine stagione (Di sabato 25 aprile 2020) Arek Milik è al centro di tante voci di mercato, soprattutto quelle che lo accostano alla Juventus. Ecco la situazione del polacco Arek Milik, centravanti polacco del Napoli, è al centro di tanti voci di mercato. Secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport, si starebbe sondando la possibilità di un rinnovo per il polacco. In caso di mancato accordo, la cessione a fine anno sarebbe inevitabile: sul polacco vivo l’interesse della Juventus, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche lo Schalke 04. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Milik come Higuain : la Juventus prepara un nuovo sgarro al Napoli

Milik via? Il Napoli ha già scelto il suo nuovo attaccante

Juve - 5 possibili contropartite per arrivare a Milik ma il Napoli alza il prezzo (Di sabato 25 aprile 2020) Arekè al centro di tante voci di mercato, soprattutto quelle che lo accostano alla Juventus. Ecco la situazione del polacco Arek, centravanti polacco del, è al centro di tanti voci di mercato. Secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport, si starebbe sondando la possibilità di unper il polacco. In caso di mancato accordo, la cessione aanno sarebbe inevitabile: sul polacco vivo l’interesse della Juventus, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche lo Schalke 04. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Milik, ormai non è più un segreto: il Napoli ha preso la sua decisione per il futuro - infoitsport : Agente Milik: 'Sono in contatto con Giuntoli per il rinnovo col Napoli' - infoitsport : Napoli, Milik avrebbe già confidato agli amici di voler andare via - infoitsport : Milik deluso dal Napoli ma non solo: la moglie dietro la scelta di andare via. Il retroscena - infoitsport : Martino: 'Difficile che Milik resti a Napoli. Su di c'è la Juventus ma occhio al Chelsea' -