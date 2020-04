Milan, Crespo: «Galliani ci urlò contro dopo vittoria col Manchester United» (Di sabato 25 aprile 2020) Hernan Crespo racconta a Fabio Cannavaro un aneddoto riguardante le sue prime partite con la maglia del Milan: le parole dell’attaccante Ospite della diretta Instagram di Fabio Cannavaro, Hernan Crespo ha raccontato un particolare aneddoto sul suo arrivo al Milan e sulla mentalità vincente rossonera. «Ti racconto un aneddoto. Arrivo al Milan e facciamo la tournée negli Stati Uniti. La prima partita era contro il Manchester United: Giggs, Scholes, Ronaldo, Van Nistelrooy… Giocavamo a mezzogiorno, faceva caldo, finisce 0-0 e vinciamo ai rigori. Entro nello spogliatoio e regnava il silenzio. Galliani entrò e urlò: “Ma come vi permettete? Ma che figura fate! Noi siamo il Milan, dovevamo vincere”. E poi abbiamo vinto 3-2 il Chelsea di Mourinho. Poi c’è stata la Supercoppa contro la Lazio: abbiamo vinto a San Siro, ... Leggi su calcionews24 Crespo da Buenos Aires : Lautaro - Dybala e il Milan di Ancelotti

Jerzy Dudek: “Cristiano Ronaldo è arrogante, Messi è falso e provocatorio”

Il suo Liverpool ha trionfato ai rigori sul Milan dopo aver rimontato tre gol. A fine primo tempo, il Milan vinceva 3 a 0 contro il Liverpool con gol di Maldini e doppietta di Crespo. Poi il Liverpool ...

