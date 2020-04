"Mi dispiace per loro, ma l'Ue è scesa in campo", frecciatina del Cav a Meloni e Salvini: centrodestra ai ferri corti (Di sabato 25 aprile 2020) Silvio Berlusconi sempre più lontano dagli alleati di centrodestra. "Il nostro voto sul Mes non potrebbe essere che favorevole”, ribadisce in una lunga intervista al Foglio ammettendo, un po' rammaricato,di essere dispiaciuto che Matteo Salvini e Giorgia Meloni, “non siano su questo punto della mia stessa opinione”. Il leader di Forza Italia sembra convinto che, ora come ora, l'Europa sia "scesa in campo con una serie di strumenti estremamente importanti” come la decisione al vertice “di dare il via libera al Recovery Fund” ritenuta da lui stesso “molto importante” e “un passo sula strada giusta” anche se “bisognerà vederne la concreta realizzazione”. Sì, perché l'Ue ha ben pensato di approvare il Mes, un prestito che sarò dovuto restituire dai ... Leggi su liberoquotidiano Quando la quarantena per il coronavirus non dispiace grazie alle fobie -

Monica Setta - confessione su Tiberio Timperi : “Mi dispiace vederlo triste”

Turisti stranieri violano la quarantena : polizia li obbliga a scrivere 500 volte “mi dispiace” per punizione (Di sabato 25 aprile 2020) Silvio Berlusconi sempre più lontano dagli alleati di centrodestra. "Il nostro voto sul Mes non potrebbe essere che favorevole”, ribadisce in una lunga intervista al Foglio ammettendo, un po' rammaricato,di essere dispiaciuto che Matteo Salvini e Giorgia, “non siano su questo punto della mia stessa opinione”. Il leader di Forza Italia sembra convinto che, ora come ora, l'Europa sia "incon una serie di strumenti estremamente importanti” come la decisione al vertice “di dare il via libera al Recovery Fund” ritenuta da lui stesso “molto importante” e “un passo sula strada giusta” anche se “bisognerà vederne la concreta realizzazione”. Sì, perché l'Ue ha ben pensato di approvare il Mes, un prestito che sarò dovuto restituire dai ...

Almisehal : I #sauditi amano e rispettano l'Italia e tutti gli #italiani. Ci dispiace molto per le perdite delle famiglie… - Jamangdr : @gemgdr Non per vantarmi, ma sono un'autorità nella materia colli. Mi dispiace per te, ma ora vorrò abbeverarmi solo dal tuo ?? - ArgentoDente22 : @Deniste4 Mi dispiace tanto...NOI DOBBIAMO LOTTARE PER QUESTI MOTIVI! - kittysinculaa : @LaCapaRouja È stupendo e mi dispiace dirlo ma...niente a che vedere con il film, per quanto mi piaccia Saoirse Ronan - FerranteViola : @VittorioBanti Auguro a te e alla tua famiglia tanta forza e coraggio. Mi dispiace tantissimo che devi affrontare u… -

Ultime Notizie dalla rete : dispiace per Buoni spesa al TAR, Biondi: "Dispiace che tremila aquilani dovranno aspettare" Il Capoluogo.it Silvio Berlusconi dalla parte dell'Europa: "È scesa in campo, mi dispiace che Salvini e Meloni siano di un'altra idea”

Per il Cav c'è solo una soluzione per traghettare il Paese fuori dall'emergenza: Mario Draghi. Berlusconi infatti si dice “totalmente d’accordo” con l'ex governatore della Bce. A maggior ragione ...

Il 25 aprile ricorda un giorno in particolare: ai confusi suggerisco un ripasso e la lettera di Jole

E noi tutti speriamo che non sia così. Anche se il senatore siciliano forse non ha mai avuto troppa simpatia nei confronti degli italiani che combatterono per liberare l’Italia visto che dichiarò che ...

Per il Cav c'è solo una soluzione per traghettare il Paese fuori dall'emergenza: Mario Draghi. Berlusconi infatti si dice “totalmente d’accordo” con l'ex governatore della Bce. A maggior ragione ...E noi tutti speriamo che non sia così. Anche se il senatore siciliano forse non ha mai avuto troppa simpatia nei confronti degli italiani che combatterono per liberare l’Italia visto che dichiarò che ...