Meteo weekend | cede l' anticiclone | in arrivo qualche temporale Ecco dove

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Finiti gli ultimi sussulti instabili all'estremo Sud Italia, legati al vortice mediterraneo dei giorni scorsi, ilfestivo del 25 aprile si è aperto con il sole su quasi tutta Italia e un clima decisamente primaverile. Le temperature sono tornate a salire sopra la norma, specie sulle pianure del Nord. Il dominio anticiclonico stavolta si presenta piuttosto fragile, tanto che in Europa sono già in atto forti cambiamenti, derivanti dall'affondo di una saccatura scandinava verso le nazioni centro-orientali del Continente. I riflessi di questo scenario porteranno ripercussioni imminenti anche in Italia. Infiltrazioni d'aria più fresca in quota, legate alla discesa dell'aria fredda artica sul Centro-Est Europa, si apprestano a raggiungere l'Italia, determinando l'innesco di instabilità atmosferica che riguarderà soprattutto le aree ...