Meteo sino 1° Maggio | prossima settimana nuovo spazio a piogge e temporali

(Di sabato 25 aprile 2020)AL 1°2020, ANALISI E PREVISIONE Non ha fatto quasi a tempo ad insediarsi che già l'anticiclone inizia a mostrare segnali di cedimento, incalzato da nuove infiltrazioni instabili di diversa natura. Dopo unaditravagliato, la tregua anticiclonica che vede il bel tempo prevalere in quest'inizio di weekend, avrà davvero breve durata. Da una parte infiltrazioni d'aria fresca si apno da nord, collegate alla discesa d'aria polare sui paesi centro-orientali dell'Europa. Correnti più temperate, ma sempre instabili, in transito sul Basso Mediterraneo accompagneranno l'evoluzione di un piccolo vortice depressionario, che influenzerà il tempo tra l'estremo Sud e le due Isoleri. I contrasti termici, che deriveranno dallo scontro di queste masse d'aria eterogenee, favoriranno crescente instabilità ...