Meteo NAPOLI | regge bel tempo | nonostante qualche nuvola

(Di sabato 25 aprile 2020) Ilsusi manterrà stabile sabato e anche domenica,la tendenza ad un aumento delle nubi per via di un corpo nuvoloso in transito sul Basso Mediterraneo. Non sono attese precipitazioni. Sabato 25: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Domenica 26: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Lunedì 27: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: ...