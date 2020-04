Meteo MILANO | weekend discreto | PEGGIORA in settimana

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Ilsusaràe mite per l'intero fine, mentre da lunedì aumenteranno le nubi per una perturbazione che entrerà nel vivo martedì, quando saranno possibili piogge con anche un netto calo della temperatura. Sabato 25: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 10 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Domenica 26: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Lunedì 27: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero ...