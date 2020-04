Meteo BOLZANO - BOZEN | TEMPORALI in vista da domenica | poi variabilità

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Ilsusi presenterà soleggiato sabato, anche se con nuvolosità in temporanea accentuazione tra pomeriggio e sera. L'instabilità si farà più sostenuta, quando saranno possibili degli acquazzoni, con temperature in lieve calo. Sabato 25: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.26: nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 13°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 2 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Lunedì 27: nubi sparse. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media ...