Mes, Zingaretti: “Possibile un accordo, il ‘no’ delle opposizioni è inspiegabile. In Europa non siamo soli, l’Italia ha fatto bene a insistere” (Di sabato 25 aprile 2020) Sul Mes è “possibile un accordo“. Lo ha detto segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ai microfoni di RaiNews24. “Se ci sono risorse europee, 37 miliardi per i nostri ospedali e non hanno condizioni, sarebbe sbagliato far finta di niente o dire no. Potremo contare anche su queste risorse”. E affonda: “Sbaglia chi ancora insiste per motivi ideologici, come le forze di opposizione, che fanno ancora prevalere un no“. Un rifiuto che Zingaretti definisce “inspiegabile“, aggiungendo: “Se non ci sono condizionalità e si rispetta la sovranità italiana mi sembra una scelta logica“. Nel corso della stessa intervista il leader dem ha parlato anche del rapporto del nostro Paese con l’Europa: “In questi giorni si e determinata grande verità: possiamo dire che non siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Zingaretti : “Conte ha il merito di aver affrontato la pandemia per primo. Mes? Senza condizioni lo userei per nostri ospedali”

Zingaretti - scandalo mascherine nel Lazio/ Ditte off shore e commesse Dpi : GdF indaga

Mes - il centrodestra si spacca. Salvini : “Berlusconi a favore? Errore accodarsi a Prodi - Renzi - Zingaretti. Ue finirà per privatizzare la sanità” (Di sabato 25 aprile 2020) Sul Mes è “possibile un“. Lo ha detto segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicolaai microfoni di RaiNews24. “Se ci sono risorse europee, 37 miliardi per i nostri ospedali e non hanno condizioni, sarebbe sbagliato far finta di niente o dire no. Potremo contare anche su queste risorse”. E affonda: “Sbaglia chi ancora insiste per motivi ideologici, come le forze di opposizione, che fanno ancora prevalere un no“. Un rifiuto chedefinisce ““, aggiungendo: “Se non ci sono condizionalità e si rispetta la sovranità italiana mi sembra una scelta logica“. Nel corso della stessa intervista il leader dem ha parlato anche del rapporto del nostro Paese con l’Europa: “In questi giorni si e determinata grande verità: possiamo dire che non siamo ...

LegaSalvini : **FLASH -CORONAVIRUS: ZINGARETTI, 'MES? PENSO POSSIBILE ACCORDO IN MAGGIORANZA'- FLASH** = ADN0151 7 POL 0 ADN PO… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mes, Zingaretti: “Possibile un accordo, il ‘no’ delle opposizioni è inspiegabile. In Europa non siamo soli, l’Italia h… - fattoquotidiano : Mes, Zingaretti: “Possibile un accordo, il ‘no’ delle opposizioni è inspiegabile. In Europa non siamo soli, l’Itali… - hanslucam : Zingaretti: “Bene Di Maio sul Mes. L’Italia non è più sola” - Adnkronos : #Zingaretti: '#Mes? Penso possibile accordo in maggioranza' -