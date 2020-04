"Mentana, sicuro che oggi siamo liberi?". Maglie, buon 25 aprile: stilettata sul TgLa7 "in campagna elettorale" (Di sabato 25 aprile 2020) "Un TgLa7 in campagna elettorale", Mariagiovanna Maglie, su Twitter critica Enrico Mentana pur lodando il prodotto finale del suo tg ("Lo guardo volentieri (astenersi contrari)", scrive). A non andarle giù, forse, sono i toni del direttore, e la sua ultima uscita sul giorno della Liberazione che, come ogni anni, divide l'Italia anche quando le manifestazioni di piazza sono vietate alla massa per colpa del coronavirus. Mentana, sottolinea la Maglie, "ricorda oggj che è solo grazie al 25aprile e alla cacciata dei nazisti (da parte degli alleati) che siamo liberi". Poi la domandina finale che scatena i suoi followers: "sicuro che oggi siamo liberi?". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020) "Unin campagna elettorale", Mariagiovanna, su Twitter critica Enricopur lodando il prodotto finale del suo tg ("Lo guardo volentieri (astenersi contrari)", scrive). A non andarle giù, forse, sono i toni del direttore, e la sua ultima uscita sul giorno della Liberazione che, come ogni anni, divide l'Italia anche quando le manifestazioni di piazza sono vietate alla massa per colpa del coronavirus., sottolinea la, "ricorda oggj che è solo grazie al 25e alla cacciata dei nazisti (da parte degli alleati) che". Poi la domandina finale che scatena i suoi followers: "che?".

