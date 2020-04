Meno malati | è il 5° giorno Ma l' Iss | Serve cautela

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Francesca Angeli L'80% di infetti in Rsa, ospedali e case. Contagi ora sotto controllo, ma possono riesplodere La discesa dell'indice di contagio; consolidata. Il famigerato Rt, che non scenderà mai a zero, ovvero zero contagi, come ribadiscono da settimane gli epidemiologi si; attestato sotto l'1 in tutta Italia ma con sostanziali differenze tra le regioni, da 0,2 a 0,7. Un dato che quindi conferma la possibilità di una cauta apertura il 4 maggio ma certamente non il «liberi tutti» auspicato soprattutto dal mondo del lavoro, imprese e commercio. L'Istituto superiore di sanità ha fornito i dati che si riferiscono alla situazione fino al 6 aprile e ha specificato che se non si rispettano in modo rigorose le misure di prevenzione «nel giro di una, al massimo due settimane, l'epidemia esploderà di nuovo». Il ...