Meloni: "Manifestazioni 25 Aprile? Sacrifici di settimane a rischio, non hanno rispetto"

Giorgia Meloni polemizza sulle Manifestazioni per il 25 Aprile ai tempi dell'epidemia di Covid-19. Dice la leader di Fratelli d'Italia: "Non capisco perché una madre che non ha potuto celebrare il funerale di suo figlio dovrebbe accettare, ora, di rischiare che quel Sacrificio sia vano perché qualcuno non ne ha rispetto".

Mattarella, 25 Aprile: 'Oggi come allora supereremo le avversità' Il Capo dello Stato: "Tutti coloro che si trovano in prima linea per combattere manifestano uno spirito che onora la Repubblica".

Meloni spiega: "In queste settimane di emergenza abbiamo dovuto rinunciare a tutto. Non abbiamo potuto festeggiare la Pasqua, non possiamo andare a messa, molte aziende sono state costrette a chiudere, e alcune non riapriranno. Abbiamo visto gli elicotteri volteggiare su famiglie che pranzavano su ..."

