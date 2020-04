Medici Serie A: «Ripresa campionato? Torneo va concluso in sicurezza» (Di sabato 25 aprile 2020) La nota ufficiale dei Medici dei 20 club di Serie A riguardo alla Ripresa del campionato 2019/20 dopo aver analizzato il protocollo FIGC I 20 responsabili Medici dei club di Serie A hanno rilasciato una nota riportata dall’Ansa a proposito della Ripresa del campionato. «Nei giorni scorsi i responsabili sanitari dei club di Serie A hanno ricevuto il protocollo organizzativo e di screening proposto dalla Commissione medico scientifica della Figc. I Medici, con spirito propositivo, hanno elaborato e proposto delle osservazioni al fine di coniugare sicurezza ed applicabilità, inviandole all’attenzione della Commissione e della Lega Calcio Serie A attraverso l’allora coordinatore dott.Tavana. I Medici ci tengono ora a chiarire che tali documenti sono finalizzati esclusivamente alla tutela della salute dei tesserati e sperano che vengano unicamente utilizzati a ... Leggi su calcionews24 I dubbi sulla ripartenza dei medici dei club di Serie A : "In queste condizioni..."

