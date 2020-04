Mattarella, un uomo solo davanti all’Altare della Patria: la fotografia della Liberazione celebrata da ‘reclusi’ (Di sabato 25 aprile 2020) Dopo l’immagine sconsolata di un ‘omino’ vestito di bianco quasi a sfidare il silenzino di una Piazza San Pietro deserta, un’altra immagine che passerà alla storia descrivendo cosa significa vivere i tempi del coronavirus, è quella che stamane ha ritratto il Presidente della repubblica, deporre la corona all’altare della Patria, in piena solitudine. Giunto alla scalinata che culmina con l’Altare della Patria, affiancato da due corazzieri, mascherina al volto Sergio Mattarella ha così celebrato la festa della Liberazione in un Piazza Venezia pressoché vuota. Una cerimonia toccante, quasi si trattasse di un qualcosa di ‘privato’ ed intimo, e forse dentro, ciascuno di noi per un momento ha trovato quasi paradossale ricordare la Liberazione, proprio in questo momento di giusta ma forzata ... Leggi su italiasera Mattarella - chi è il “Giovanni” del fuorionda del presidente. Il portavoce-galantuomo (e scrittore) che ha portato il Quirinale sui social

