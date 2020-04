Mattarella solo tra i corazzieri con la mascherina all' altare della Patria | l' immagine

Agenzia_Ansa : #25aprile, Mattarella all'altare della Patria da solo #ANSA - TgLa7 : ++ #25aprile: #Mattarella all'altare della Patria da solo ++ Anche corazzieri con la mascherina - Agenzia_Italia : Mattarella alle celebrazioni per il 25 aprile, solo e con la mascherina - 366daniele : Questo si fa vivo solo per dire cazzate Il messaggio di Mattarella per il 25 aprile - antonio41430010 : RT @janavel7: La foto dell'anno? Mattarella solo e con mascherina sull'Altare della Patria. -

Mattarella solo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mattarella solo