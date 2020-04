Mattarella alle celebrazioni per il 25 aprile, solo e con la mascherina (Di sabato 25 aprile 2020) Sergio Mattarella si è appena recato da solo - senza alcun seguito - all'altare della Patria. Il Presidente della Repubblica, che ha indossato la mascherina, ha voluto celebrare così il 25 aprile. In cima alla scalinata Mattarella ha trovato due corazzieri con la mascherina che hanno portato una corona al sacello del milite ignoto. Un trombettiere dei Carabinieri ha suonato il silenzio. Anche la scorta è stata ridotta al minimo e non è salita con lui all'Altare della Patria ma lo ha aspettato a debita distanza ai piedi del monumento. Leggi su agi Quirinale : gelato anti allergia e film contro i bulli - i nuovi Alfieri di Mattarella /Adnkronos (2)

Quirinale : gelato anti allergia e film contro i bulli - i nuovi Alfieri di Mattarella /Adnkronos

Mattarella : “Accettare il contagio della solidarietà - vicino alle persone sole” (Di sabato 25 aprile 2020) Sergiosi è appena recato da- senza alcun seguito - all'altare della Patria. Il Presidente della Repubblica, che ha indossato la, ha voluto celebrare così il 25. In cima alla scalinataha trovato due corazzieri con lache hanno portato una corona al sacello del milite ignoto. Un trombettiere dei Carabinieri ha suonato il silenzio. Anche la scorta è stata ridotta al minimo e non è salita con lui all'Altare della Patria ma lo ha aspettato a debita distanza ai piedi del monumento.

AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Italia: Mattarella alle celebrazioni per il 25 aprile, solo e con la mascherina - Fprime86 : RT @cmdotcom: Coronavirus: verso l’addio alle autocertificazioni. Mattarella: 'Lo stiamo dimostrando, insieme possiamo farcela' https://t.c… - fisco24_info : Mattarella alle celebrazioni per il 25 aprile, solo e con la mascherina: Sergio Mattarella si è appena recato da so… - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Mattarella alle celebrazioni per il 25 aprile, solo e con la mascherina - Agenzia_Italia : Mattarella alle celebrazioni per il 25 aprile, solo e con la mascherina -