Masullo | il cordoglio di Sepe | Siamo tutti più poveri a Napoli | sul piano umano e sociale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 aprile 2020) “Il carissimo professore Aldoha lasciato questo mondo. Una notizia grave che rende ancora più triste questo tempo tenebroso di sofferenza e dolore per la pandemia da coronavirus. Una perdita enorme che addolora profondamente me e la Chiesa di”. Lo scrive in un messaggio diil cardinale Crescenzio, Arcivescovo metropolita di. “Posso dire con grande commozione che ho perduto un vero Amico, perché tale era diventato per me in questi anni.piùsul. Ci è venuta a mancare questa figura immensa, questa personalita’ straordinaria, questo Uomo vero e sincero che ha saputo fare della sua vita un dono per, per la Famiglia, per chi si è arricchito della sua amicizia, perche lo ha visto sempre cittadino attivo, per la politica che lo ha visto ...