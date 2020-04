Marcello Lippi Instagram, diretta con Cannavaro: «Così scelsi i rigoristi del Mondiale 2006» (Di sabato 25 aprile 2020) Nel corso di una diretta su Instagram con Fabio Cannavaro, Marcello Lippi, che sta rispettando rigorosamente il lockdown, concedendosi qualche sigaro in più – «Ne fumo 8-10 al giorno. Sono troppi, anche perché inizio il pomeriggio, dopo pranzo. La mattina non mi piace» – è tornato a parlare dell’impresa di Berlino, i Mondiali del 2006, nel cuore di ognuno di noi. L’allenatore ha svelato un retroscena piuttosto interessante sui rigori nella finale vinta contro la Francia. Dopo 120 minuti faticosi in campo i tiri dal dischetto: Marcello Lippi aveva già in mente la rosa dei rigoristi. Ogni giocatore reagì in maniera diversa ed è particolare scoprire, a distanza di anni, cosa accadde in quegli istanti successivi al match che separarono la nazionale italiana dalla vittoria. Marcello Lippi Instagram, ... Leggi su urbanpost Marcello Lippi/ "No ai play off in Serie A : si giochi a settembre - servono sacrifici"

