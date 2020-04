Mara Venier confessa a Paolo Bonolis: “Mi sono molto spaventata” (Di sabato 25 aprile 2020) Mara Venier fa una confessione a Paolo Bonolis su Domenica In: “Ho chiesto alla Rai di non andare in onda” La regina della domenica, Mara Venier, oggi si è raccontata in una lunga diretta con Paolo Bonolis, suo amico di vecchia data. Tra i vari temi, molta attenzione è stata posta al coronavirus. A tal proposito Mara ha detto: “Per una domenica non sono andata in onda e mi sono molto spaventata. Nell’ultima puntata c’era stata la presenza del pubblico, e quella dopo dovevo avere 13 ospiti. E’ uscito l’annuncio che Sileri era positivo e io mi sono davvero spaventata. Ed ho chiesto alla Rai di non andare in onda e loro mi hanno detto di sì.” Mara ha quindi raccontato com’è stata la ripresa successiva di Domenica In, in versione a distanza: “Dalla volta dopo siamo andati in onda prendendo delle ... Leggi su lanostratv Mara Venier - retroscena Domenica In : “Terrorizzata” - e su Mammucari…

