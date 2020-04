Malore in diretta a Storie Italiane, Eleonora Daniele spaventata: “Che è successo?” (Di sabato 25 aprile 2020) Eleonora Daniele è la regina di Storie Italiane. Anche se manca poco al parto perché la sua prima bimba nascerà a giugno prossimo e nonostante l’emergenza sanitaria, la conduttrice non ha mai smesso di tenere compagnia e aggiornare il suo pubblico con approfondimenti e interviste. Recentemente, poi, ha anche spazzato via ogni dubbio sulle voci che volevano un suo possibile sostituto al programma di Rai1. Già circolavano i nomi di Marco Liorni e Lorena Bianchetti, tanto per fare qualche esempio, che avrebbero potuto condurre ‘Storie Italiane’ fino a giugno, ma queste indiscrezioni sono state smentite dalla stessa Eleonora Daniele, che ha rilasciato un’intervista al sito Blogo e confermato che Storie Italiane saluterà i telespettatori a fine maggio (il 26, ndr) e soprattutto con lei. Nessuna sostituzione, dunque. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine Storie Italiane - malore in diretta : Eleonora Daniele spaventata

Eleonora Daniele malore in diretta : preoccupazione a Storie Italiane

