L'ultima missione film stasera in tv 25 aprile: cast, trama, streaming

L'ultima missione è il film stasera in tv sabato 25 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

L'ultima missione film stasera in tv: cast

La regia è di Olivier Marchal. Il cast è composto da Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine Marchal, Francis Renaud, Gérald Laroche, Guy Lecluyse, Philippe Nahon, Moussa Maaskri, Swan Demarsan, Christian Mazucchini, Tony Gaultier, Louise Monot, Virginia Anderson.

L'ultima missione film stasera in tv: trama

MR73 è la sigla di un revolver a sei colpi, micidiale e preciso, in dotazione alla polizia francese negli anni '70. Schneider, poliziotto consumato, sembra non avere più nulla da dare al suo lavoro. Gli viene ...

