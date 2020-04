Luigi Mastrangelo | moglie | altezza | film | età | pallavolo

Leggi su blogo

(Di sabato 25 aprile 2020)è un ex pallavolista noto, a livello televisivo, per aver preso parte alla nona edizione di Ballando con le Stelle, il talent show sul ballo condotto da Milly Carlucci, andata in onda nel 2013 su Rai 1, e per aver partecipato come ospite ad altri programmi televisivi di successo come Ciao Darwin e Pechino Express.è nato a Mottola, paese in provincia di Taranto, il 17 agosto 1975., età,25 aprile 2020 18:28.