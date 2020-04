"L'Ue ha accolto la nostra richiesta", gaffe per la grillina pro-Conte: cosa dimentica... A "sistemarla" ci pensa il renziano (Di sabato 25 aprile 2020) I grillini in tema di gaffe non si smentiscono mai. L'ultima arriva dalla senatrice Paola Taverna che, a ridosso del Consiglio europeo sugli aiuti economici destinati all'emergenza coronavirus, esulta: "Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a Giuseppe Conte l'Italia si riprende il posto che merita. Un grande Paese finalmente ascoltato, un grande presidente finalmente rispettato. Oggi vince l'Italia, oggi si riscrive la storia". Peccato che alla Taverna sfugga un dettaglio importante: "Qualcuno avverta la Taverna che i recovery fund sono una proposta ideata da Renew Europe (e Italia Viva) - spiega l'ex europarlamentare renziano Nicola Danti - e che il primo a farla sua è stato Macron e che i grillini gli hanno votato contro/si sono astenuti in Europarlamento". Non solo, perchè la Taverna ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - 30 medici da Tirana - il video del premier albanese : “Non siamo senza memoria - Italia ci ha salvato e accolto. E’ casa nostra” (Di sabato 25 aprile 2020) I grillini in tema dinon si smentiscono mai. L'ultima arriva dalla senatrice Paola Taverna che, a ridosso del Consiglio europeo sugli aiuti economici destinati all'emergenza coronavirus, esulta: "Il Consiglio europeo haladi creare il Recovery Fund. Grazie a Giuseppel'Italia si riprende il posto che merita. Un grande Paese finalmente ascoltato, un grande presidente finalmente rispettato. Oggi vince l'Italia, oggi si riscrive la storia". Peccato che alla Taverna sfugga un dettaglio importante: "Qualcuno avverta la Taverna che i recovery fund sono una proposta ideata da Renew Europe (e Italia Viva) - spiega l'ex europarlamentare renziano Nicola Danti - e che il primo a farla sua è stato Macron e che i grillini gli hanno votato contro/si sono astenuti in Europarlamento". Non solo, perchè la Taverna ...

PaolaTavernaM5S : Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a @GiuseppeConteIT l’Italia… - mausantangelo : Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di introdurre il #RecoveryFound. Un fondo per la ripresa con ti… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: 'L'Ue ha accolto la nostra richiesta', gaffe per Paola #Taverna: il dettaglio sul #Recoveryfund che ha dimenticato ht… - juanne78 : RT @Libero_official: 'L'Ue ha accolto la nostra richiesta', gaffe per Paola #Taverna: il dettaglio sul #Recoveryfund che ha dimenticato ht… - Libero_official : 'L'Ue ha accolto la nostra richiesta', gaffe per Paola #Taverna: il dettaglio sul #Recoveryfund che ha dimenticato… -