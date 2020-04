Luciano Canfora | «La destra antiUe fa il gioco del neofascista Trump»

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 25 aprile 2020) Professore, a 75 anni dalla Liberazione si usa spesso il paragone fra la guerra e la pandemia. Oggi qualcosa ricorda quegli anni? Tendo a evitare paragoni spericolati, dove gli elementi a raffronto non sono omogenei. Le guerre sono scelte deleterie che vengono da gruppi di potere. Le malattie no. L’altra faccia del problema è come fare fronte, una volta che il disastro si è prodotto, e le diseguaglianze si producono ed è lì che deve intervenire il potere … Continua L'articolo: «Lafa ildel» proviene da il manifesto.