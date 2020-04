Lombardia, oltre 40 mila a lavoro con sintomi? I dati di AllertaLom (Di sabato 25 aprile 2020) Secondo gli ultimi dati disponibili, in Lombardia i malati di COVID-19 sono 71.256, mentre i morti hanno superato quota 13 mila. Numeri impressionanti, se confrontati con quelli nazionali: in Italia i malati totali di Coronavirus sono 195.351, con 63.120 guariti e 26.384 decessi. Tradotto in percentuale, vuol dire che la sola Lombardia conta per il 35% circa dei malati e per il 50% dei morti per COVID-19. Questo, almeno, secondo i dati ufficiali. Secondo alcune stime frutto dell’app AllertaLom, realizzata e diffusa dalla Regione per il monitoraggio dei possibili casi di COVID-19, solamente a milano ci sarebbero stati più di 100 mila contagi. E, cosa ancora più preoccupante, ogni giorno oltre 40 mila persone a rischio COVID-19 sarebbero costrette a uscire di casa e mettersi in viaggio per andare a lavoro. I dati sono parte integrante di un report anticipato dal ... Leggi su quifinanza Coronavirus - ultime notizie – In Italia cala il numero dei ricoverati e delle terapie intensive. In Lombardia oltre 160 decessi nelle ultime 24 ore. Arcuri : «Il 4 maggio al via i test sierologici»

Coronavirus - il contagio rallenta : frenata anche in Lombardia. Primo calo dei malati in isolamento a casa. Ma ancora oltre 400 morti

Coronavirus - oltre 192.000 casi totali in Italia. Cna - danni da 114 miliardi in Lombardia e Veneto Oms - i guariti potrebbero non essere immuni – DIRETTA (Di sabato 25 aprile 2020) Secondo gli ultimidisponibili, ini malati di COVID-19 sono 71.256, mentre i morti hanno superato quota 13. Numeri impressionanti, se confrontati con quelli nazionali: in Italia i malati totali di Coronavirus sono 195.351, con 63.120 guariti e 26.384 decessi. Tradotto in percentuale, vuol dire che la solaconta per il 35% circa dei malati e per il 50% dei morti per COVID-19. Questo, almeno, secondo iufficiali. Secondo alcune stime frutto dell’app, realizzata e diffusa dalla Regione per il monitoraggio dei possibili casi di COVID-19, solamente ano ci sarebbero stati più di 100contagi. E, cosa ancora più preoccupante, ogni giorno40persone a rischio COVID-19 sarebbero costrette a uscire di casa e mettersi in viaggio per andare a. Isono parte integrante di un report anticipato dal ...

DaniloToninelli : Salvini lo vada a dire in faccia alle famiglie delle oltre 12.000 vittime lombarde certificate covid e alle migliai… - orgiagi : In Lombardia non mi sembra che il numero degli attualmente positivi stia diminuendo poi così tanto. Siamo ancora oltre 34mila... - zazoomblog : Coronavirus il contagio rallenta: frenata anche in Lombardia. Primo calo dei malati in isolamento a casa. Ma ancora… - chri_lunardi : @ziorave95 @y0ungplume @you_trend Spero, dai. Altrimenti Lombardia e Piemonte rimangono chiusi oltre il 4 maggio - piccologabri : RT @PatriziaRametta: Giulio Tarro: «possibile associazione tra morti in Lombardia e vaccinazioni» 185 mila dosi di vaccino antinfluenzale n… -